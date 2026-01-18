Fine settimana intenso per le squadre civitavecchiesi impegnate tra Prima e Seconda Categoria, con un bilancio fatto di conferme, rammarichi, successi netti e sconfitte accompagnate da polemiche.

In Prima Categoria, resta saldamente in vetta il Quartiere Campo dell’Oro, che al Vittorio Tamagnini impatta 0-0 contro il Vetralla nel big match dell’ultima giornata d’andata. Un pareggio che consente ai gialloverdi di Nello Savino di mantenere la prima posizione in classifica con un punto di vantaggio proprio sui rossoblù. Il rammarico, però, è tutto civitavecchiese: nel primo tempo il QCO domina il gioco e costruisce almeno cinque nitide occasioni da gol, andando più volte vicino al vantaggio con Rasi e compagni. Due grandi chance anche per l’ispirato Vaitovich, ma manca la necessaria cattiveria sotto porta. Nella ripresa cresce il Vetralla, che alza il baricentro: decisivi Mazzarini con due grandi interventi e Poggi con un salvataggio sulla linea. Tante recriminazioni, ma la vetta resta gialloverde.

Sconfitta amara invece per il Dlf, battuto 3-2 dal Farnese al Flavio Gagliardini al termine di una gara ricca di episodi. I biancoverdi di Flavio Borreale partono forte e trovano il vantaggio con Leardini, bravo a finalizzare una manovra ben costruita con un tiro da fuori. Il Farnese reagisce, pareggia sfruttando un errore in mezzo al campo e completa il sorpasso in una situazione contestata, con un giocatore del DLF a terra e il gioco non interrotto. Nella ripresa Castaldo firma il 2-2 su palla inattiva, ma nel finale un grave infortunio difensivo spalanca la strada al gol decisivo degli ospiti. «Abbiamo ceduto all’ultimo per un nostro errore – ha commentato Borreale –. Eravamo partiti bene, siamo stati bravi a riprenderla, ma alla fine siamo stati puniti». Nonostante il ko, il DLF resta a centro classifica con un buon margine sulla zona playout.

In Seconda Categoria sorride la Csl Soccer, che supera l’Onano con un netto 3-0 e chiude nel migliore dei modi il girone d’andata. Primo tempo equilibrato e senza grandi occasioni, poi nella ripresa i ragazzi di Tommaso Valente cambiano passo: Capretti sblocca il match risolvendo una mischia su calcio d’angolo, Stazi raddoppia in contropiede su assist di Presutti e Gasparri chiude definitivamente i giochi. Una vittoria che porta la CSL al settimo posto in classifica e rilancia entusiasmo e fiducia.

Spettacolo, gol e polemiche nella gara dell’Evergreen, sconfitto 8-4 sul campo dello Sporting Real Aurelio. Eppure il primo tempo aveva raccontato tutt’altra storia: la squadra di Mauro Zampollini aveva giocato meglio ed era anche passata in vantaggio, prima di subire alcune reti giudicate evitabili. Nella ripresa la situazione peggiora ulteriormente, con tre gol incassati in presunta posizione di fuorigioco molto evidente. «Abbiamo regalato la partita – dichiara mister Zampollini – prendendo gol evitabili e subendone altri che erano da annullare». Per l’Evergreen restano le reti di Funari, autore di una doppietta, Butuc e Mojoli, ma anche tanta amarezza per un risultato ritenuto bugiardo.

