CIVITAVECCHIA – Ancora sostituzioni a Palazzo del Pincio. Dal 1° febbraio prossimo, infatti, il comandante della Polizia locale Ivano Berti prenderà servizio a Bassano del Grappa. Ad annunciarlo il sindaco del comune della provincia di Vicenza: «Sono certo – ha spiegato il sindaco Nicola Finco – che il profilo professionale e l’esperienza maturata dal dottor Ivano Berti rappresentino un valore strategico per Bassano del Grappa. La sua guida consentirà di costruire una struttura solida, funzionale e pienamente in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza e di servizio espresse dal territorio e dai cittadini». Il comandante Berti arrivò a Civitavecchia nel 2019, sotto l’amministrazione Cinque Stelle guidata dall’allora sindaco Antonio Cozzolino. La cerimonia commemorativa del 155^ anniversario della fondazione del corpo, prevista per lunedì alle 11,30 in cattedrale, sarà l’occasione, per il comandante, per salutare la città.

