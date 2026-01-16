Manuele Blasi riparte ancora una volta dall’estero e lo fa da una piazza che conosce bene. L’Ayia Napa Athletic Club ha infatti annunciato ufficialmente l’inizio della nuova collaborazione con l’allenatore civitavecchiese, sottolineando come si tratti di un ritorno: «Il signor Blasi ha già lavorato per la nostra squadra nella stagione 2020-21», si legge nella nota diffusa dal club cipriota, che ha voluto augurargli «ogni successo nel suo nuovo inizio con la nostra squadra». L’Ayia Napa gioca nella Seconda divisione del campionato cipriota e sta per iniziare la fase playoff, dopo aver ottenuto l’accesso nel corso del primo segmento di stagione.

Per il tecnico originario di Civitavecchia si apre dunque una nuova e stimolante esperienza internazionale, segno di una carriera in panchina costruita passo dopo passo dopo il ritiro dal calcio giocato. Blasi ha scelto la strada dell’allenatore, accumulando esperienze importanti tra Italia (dove per una stagione è stato a casa, guidando la Compagnia Portuale) ed estero (Malta, Albania e soprattutto Cipro, dove è la terza squadra che allena), lavorando in diversi contesti professionistici e ampliando il proprio bagaglio tecnico e umano. Un percorso di crescita che oggi lo riporta alla guida dell’Ayia Napa, chiamato a dare solidità e identità alla squadra mentre si avvicina il momento culmine del campionato

Il club cipriota, nell’annuncio ufficiale, ha voluto ricordare anche il prestigioso passato da calciatore di Blasi, definendo «brillante» la sua carriera sui campi da gioco. Da centrocampista, infatti, Manuele Blasi ha vestito maglie di assoluto rilievo come Juventus, Napoli e Parma, oltre a numerose altre realtà della Serie A e della Serie B, distinguendosi per grinta, intelligenza tattica e grande spirito di sacrificio, raggiungendo un numero altissimo di presenze, 273.

