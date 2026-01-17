CIVITAVECCHIA – Si terranno domani i tradizionali festeggiamenti per Sant’Antonio Abate, appuntamento molto sentito e radicato nel cuore di tanti civitavecchiesi, che culminerà nella sempre partecipatissima benedizione degli animali. Il ritrovo per tutti coloro che prenderanno parte alla sfilata è fissato alle ore 10.00 presso il Parco dell’Uliveto. Da qui partirà il corteo che attraverserà Viale della Vittoria e Viale Garibaldi fino a Piazzale degli Eroi, dove alle ore 11.00 si svolgerà la benedizione degli animali, momento centrale della mattinata.

«È un appuntamento tradizionale, custodito nel cuore di molti civitavecchiesi: una ricorrenza che unisce generazioni diverse e che racconta il legame profondo della nostra comunità con le proprie tradizioni e con il rispetto per gli animali», dichiara l’assessore al Turismo Piero Alessi. L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento all’Associazione Mercante in Fiera per l’organizzazione dell’iniziativa, alla Banda Puccini e a tutti i soggetti che interverranno, all’ufficio Turismo che ha contribuito all’organizzazione dell’evento ed ovviamente ai cittadini che parteciperanno rendendo, come ogni anno, questa giornata un vero momento di comunità.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

