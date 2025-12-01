Con un ottimo finale di gara la Flaminia ha ottenuto in rimonta un buon pareggio per 3-.3 sul campo dell’Albalonga. Un punto che ai fini pratici è molto più importante per il morale dei rossoblù che per la classifica. Nella fase conclusiva del match giocato al Francesca Gianni si è vista una Flaminia che ha saputo gettare il cuore dietro l’ostacolo trovando proprio nelle battute conclusive il pari a lungo inseguito con il ben gesto di Polidori che è andato a fare compagnia agli altri goleador di giornata in casa viterbese che sono stati Passiatore e Ricozzi. Ora alla Flaminia serve continuità che va trovata sin dal match interno di domenica contro quella Nocerina che avrà anche il dente avvelenato visto il mezzo passo falso casalingo alla quale è andata incontro nel match pareggiato per 1-1 con l’Atletico Lodigiani. Un pari che ha frenato la voglia di recupero dei campani nei confronti della caplolista Scafatese che ad Olbia non è andata oltre l’1-1. La Flaminia aggiorna il suo bilancio generale con 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte e si porta a 17 punti, una posizione ancora delicata visti i soli due punti di margine dalla zona play out che dietro alla Faminia vede nell’ordine: Palmese ed Anzio a 15 punti, Atletico Lodigiani a 14, Real Monterotondo a 11, Montespaccato a 10 e Cassino 6.