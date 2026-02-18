Vittoria sofferta ma pesantissima per la Futsal Academy, che supera 3-2 il Real Castel Fontana al Pala De Angelis di Santa Marinella e conquista l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie B. Gara secca, dentro o fuori: i rossoblù allenati da Vincenzo Di Gabriele rispondono presente e confermano il loro straordinario momento di forma.

I civitavecchiesi arrivavano all’appuntamento forti del secondo posto in campionato, a -3 dalla vetta, e di una striscia positiva di otto gare senza sconfitte. Santomassimo e compagni stanno vivendo una stagione esaltante, pienamente dentro la zona playoff, ma la concentrazione era tutta su una competizione affascinante e breve, dove ogni dettaglio fa la differenza.

Pronti, via e al 1’ la Futsal è già avanti: Lopez firma l’1-0 ben servito da Morra. All’11’ serve una super parata di Tartabini per mantenere il vantaggio. Al 17’ Lopez non trova la porta in contropiede, mentre sul ribaltamento di fronte il Real colpisce un palo. Al 19’ altra clamorosa occasione per i rossoblù con Lopez.

Nella ripresa al 4’ Tartabini è ancora decisivo con un intervento strepitoso in basso. Sul capovolgimento di fronte arriva il raddoppio: azione personale pazzesca di Di Eugenio, che dalla destra lascia partire una bomba sul secondo palo per il 2-0. Il Real accorcia al 5’ su schema di punizione, sfiora il pari e al 10’ trova il 2-2 sfruttando una disattenzione difensiva. La reazione della Futsal è immediata: al 14’ Santoro insacca sotto porta dopo un cross deviato per il definitivo 3-2. Nel finale, al 19’, ancora una grandissima parata di Tartabini a blindare il successo.

Al termine del match il portiere Simone Schiavi analizza così la gara: «È stata una partita dura, ma ce l’aspettavamo. Il Castel Fontana è una squadra forte, però qui a casa nostra dovevamo dimostrare che vogliamo andare avanti e alla Coppa ci teniamo. Poteva esserci un rilassamento dopo gli impegni di campionato, anche perché sabato andremo a Cagliari, ma non è stato così».

Schiavi sottolinea l’importanza della manifestazione: «Ci puntiamo, è una cosa nuova per tutti, ma è una competizione bella perché sono solo quattro partite e c’è tanta visibilità. Vogliamo esserci anche noi. Il peccato è aver fatto 2-0 e poi 2-2, con gli impegni ravvicinati può esserci un calo di concentrazione mentale, ma siamo sul pezzo: la rosa è lunga e siamo tutti forti».

Un passaggio anche sulla concorrenza tra i pali: «Tartabini ha fatto tre parate importantissime. La concorrenza nel nostro ruolo serve: Simone è fortissimo, veniva da campionati superiori. In settimana lavoriamo tanto, siamo grandi compagni. Serviamo tutti e due per questa competizione».

Agli ottavi la Futsal Academy affronterà l’Ardea, ancora in gara secca ma questa volta in trasferta. Un’altra sfida da dentro o fuori per continuare a sognare e dare ulteriore prestigio a una stagione fin qui straordinaria.

@RIPRODUZIONE RISERVATA