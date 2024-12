È volata finale per i verdetti dei gironi del campionato di Seconda Categoria dove nello scorso fine settimana si sono giocate la gare della quartultima giornata. Questo il punto sul girone A interamente provinciale. Nulla di nuovo sotto il sole con la conferma del trio di testa. La Pro Alba Canino passata per 2-0 ad Onano continua a guidare con 6 punti sull’Aurora Querciaiola corsara 2-0 a Farnese e ben 8 punti sulla Vigor Acquapendente che ha dilagato in casa con il 5-1 sul Castiglione. Tutto immutato quindi e Pro Alba del presidente Stocchi che si sta avvicinando alla grande conquista del titolo. Domenica ci sarà il big match casalingo con la Vigor che in caso di vittoria darà ulteriori importanti certezze. Negli altri match della 23esima giornata colpacci esterni della Virtus Acquapendente passata a Gradoli per 1-0 e del Proceno che in chiave salvezza ha ottenuto tre punti d’oro nello scontro diretto giocato sul terreno dello United Alta Tuscia. Pari e patta per 1-1 in Robur Tevere-Sporting Bagnoregio. Ha riposato la cenerentola Virtus Marta ultima con un punto di ritardo dall’Onano e due lunghezze dalla coppia Proceno e United Alta Tuscia. Due di loro retrocederanno. Questo il programma del prossimo fine settimana: sabato alle 16 Proceno-Farnese, Castiglione-United Alta Tuscia, Virtus Acquapendente-Robur Tevere e il delicatissimo Marta-Onano. Domenica alle ore 11 Aurora Querciaiola-Gradoli e alle 15.30 Pro Alba Canino-Vigor Acquapendente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA