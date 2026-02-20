Il Cineteatro Buonarroti di Civitavecchia si colora di bianco-nero per la serata evento dedicata al documentario Juventus – Primo amore in cui il regista Angelo Bozzolini ha presentato il suo ultimo lavoro prodotto da Lux Videin collaborazione con Rai Documentari e distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios.

Presentato in anteprima all’ultimo Torino Film Festival, “Juventus. Primo amore” riporta gli spettatori al decennio 1975-1985, quello in cui la Juventus si è affermata come la squadra più dominante della storia del calcio, conquistando per la prima volta nella storia tutti i trofei nazionali e internazionali a disposizione di un club.

In sala anche Ferdinando Guglielmotti ideatore del docufilm in cui non si raccontano solo le vittorie ma il contesto culturale e umano di una squadra che ha segnato un’epoca, di campioni che hanno incarnato valori che vanno oltre il calcio.

A sorpresa, in collegamento, anche l’intervento del campione del mondo Marco Tardelli che ha salutato gli spettatori presenti in sala raccontando la sua Juventus.

L’evento nasce dalla preziosa collaborazione con Massimiliano Grasso, moderatore della serata, che ha supportato il progetto in questo percorso di arrivo nelle sale e al pubblico.

Un ringraziamento speciale va agli Juventus Club della città presenti in sala con i loro presidenti Mariano Costantini e Carlo Giummo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA