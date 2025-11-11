Il punto sui gironi A e C della Prima Categoria dopo le sfide della sesta di andata. Nel girone A conferma la sua forza l’imbattuta capolista Vetralla 1928 che espugna per 3-1 il campo del Bagnaia a guarda tutti dall’alto in basso con i suoi 14 punti. Seguono il Calcio Sutri a 13 bloccato sullo 0-0 nel derby di Ronciglione, a 12 il Castel S. Elia vittorioso in casa per 7-0 contro la Nuova Castrense e il Quartiere Campo dell’Oro battuto per 2-1 nel derby di Civitavecchia contro il Dopolavoro Fc. In salute la Maremmana corsara per 4-0 ad Allumiere e a completare il quadro il pareggio per 1-1 in Fulgur Tuscania e Montefiascone che rimangono a 4 e 5 punti dal primato, la vittoria casalinga del Farnese per 3-1 sul Dm 84 Cerveteri e il secondo pareggio di giornta nel match tra Tarkna Tarquinia e Aurora Viterbo. Classifica ancora molto corta ma primato sicuramente meritato da parte del Vetralla 1928 che è anche l’unica formazione imbattuta del girone. Nel gruppo B sembrano avere per il momento una marcia in più le capoliste Anguillara e Cesano leader con 16 punti e alla loro quinta vittoria stagionale. Entrambe sono imbatte con 5 successi e un pari. A corrente alternata le viterbesi con la F. Nepi che ha perso la sua seconda partita stagionale cedendo per 2-1 nella trasferta contro l’Etrurians, la Jfc Civita Castellana ha disputato una buona gara ma non è riuscita ad andare oltre l’1-1 con il quotato Canale Monterano rinviando ancora una volta l’appuntamento con la vittoria. Unico successo targato Real Fabrica nel rocambolesco 4-3 casalingo contro la Vis Aurelia.