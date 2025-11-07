Avanti con il campionato di Prima Categoria e domenica si giocano i match della sesta giornata di andata. Nel girone A dopo 5 turni guidano con 12 punti il Quartiere Campo dell’Oro e del Calcio Sutri seguite a un punto dal Vetralla 1928 nel contesto di una classifica molto corta e di un campionato sinora all’insegna dell’equilibrio. Il programma completo della sesta giornata nel girone A è il seguente: domani alle 11 Castel S.Elia-Nuova Castrense, sfida che si giocherà a Monterosi, Dopolavoro Fc-Quartiere Campo Oro, Bagnaia-1928 Vetralla, Polisportiva Farnese-Dm 84 Cerveteri, Ronciglione United-Calcio Sutri. Nel pomeriggio alle 15 Allumiere-Maremmana, Fulgur Tuscania-Montefiascone e Tarkna Tarquinia-Aurora Viterbo. Tra i match di cartello anche per motivi campanilistici il derby Ronciglione-Calcio Sutri e i match tra Bagnaia e Vetralla 1928 e nel pomeriggio il confronto tra Fulgur Tuscania e Montefiascone, due tra le squadre maggiormente accreditate. Per quanto riguarda il girone C qui guidano con 13 punti Cesano e Anguillara. Domani alle 14,45 per l’Anguillara c’è l’anticipo interno contro il Formello. Il resto del programma domenicale è il seguente: domenica alle 11 Cesano-Soratte Capena, Prima Porta Saa Rubra-Borgata Gordiani, Real Fabrica di Roma-Vis Aurelia, Vigor Rignano Flaminio-Atletico Focene. Alle 14,30 Jfc Civita Castellana-Canale Monterano, alle 15 Atletico Casalotti-Play Selva Candida ed Etrurians-Fortitudo Nepi. Proprio la Fortitudo Nepi di mister Calabresi è la formazione migliore in rappresentanza delle squadre viterbesi e staziona al quarto posto a sole tre lunghezze dalle battistrada.