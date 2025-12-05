Il campionato di Prima Categoria continua a regalare emozioni e intensi confronti, in particolare nel Girone A, dove si stanno delineando i principali protagonisti della stagione. In testa alla classifica troviamo la sorprendente matricola del Quartiere Campo Oro, che con i suoi 21 punti guida il gruppo con un solo punto di vantaggio sul 1928 Vetralla e tre lunghezze sulla coppia Castel S.Elia e Montefiascone, entrambe a quota 18. La capolista Quartiere Campo Oro sarà in campo domenica alle 11, impegnata nella difficile trasferta contro il Farnese, attualmente fermo a 10 punti. Mentre il Quartiere cerca di consolidare il proprio primato, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulle inseguitrici. Il 1928 Vetralla, anch'esso in corsa per il vertice, affronterà il Calcio Sutri, una squadra in forte crescita, che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le avversarie più navigate, con 17 punti in classifica. Un'altra sfida importante è quella che avrà luogo a Monterosi, dove il Castel S.Elia, recentemente affidato a mister Carloni, si prepara a scontrarsi con il Montefiascone di mister Stuccilli, desideroso di proseguire la sua ascesa. Nelle ultime ore, il Montefiascone ha aggiunto alla propria rosa l’esperto centrocampista Niccolò Morbidelli, un rinforzo significativo per le ambizioni della squadra. Le altre partite in programma alle 11 comprendono: DM 84 Cerveteri contro Aurora Viterbo DLF Civitavecchia- Fulgur Tuscania, Bagnaia-Allumiere e Ronciglione United-Nuova Castrense, quest'ultimo un scontro diretto tra le ultime della classe. Nel Girone C, la battistrada Anguillara si prepara ad affrontare l’Atletico Casalotti in una gara interna alle 11. Gli altri match di questa giornata includono Canale Monterano contro Atletico Focene e Cesano contro Vis Aurelia. Un derby provinciale di grande rilevanza si svolgerà sempre alle 11 tra Real Fabrica e Fortitudo Nepi, con i padroni di casa intenzionati a superare i cugini in classifica. Le rimanenti gare delle 11 vedranno opporsi Soratte Capena a Formello e Vigor Rignano Flaminio sul campo del Play Selva Candida (4). L’unico incontro previsto nel pomeriggio, alle 14:30, sarà quello tra JFC Civita Castellana e Borgata Gordiani con i civitonici che mirano a dare continuità alla vittoria conquistata domenica scorsa, la quale ha rappresentato un importante passo avanti in un avvio di stagione altrimenti difficile.