Festa grande in occasione della 42eesima edizione del Premio Etrusco che è coinciso con la consegna degli Oscar del Calcio della Tuscia. All’evento organizzato dall’Aiac di Viterbo è intervenuto come ospite di lusso Leonardo Bonucci che si è intrattenuto a lungo ed ha effettuato tutte le premiazioni. Sono intervenuti anche il presidente regionale Aiac Corrado Maida, il preparatore atletico della Primavera della Lazio Simone Fugalli che ha illustrato ai presenti un intervento sul microciclo di allenamento settimanale. Hanno condotto la serata il giornalista Massimiliano Mascolo e il direttore di Calcio della Tuscia Alessio Fratini. Prima della premiazione degli intervenuti raffica di domande a Bonucci che ha parlato a lungo del suo nuovo percorso proprio nelle vesti di allenatore visto che è attualmente è il vice tecnico di Bernardo Corradi alla guida dell’Under 20 nazionale .

I Premiati dell’Etrusco – Ecco i riconoscimenti assegnati in questa edizione. Per le vittorie nei campionati Dilettantistici premiati Raniero Brunelli (Atletico Cimina, Prima Categoria girone A),* Daniele Federici (Orbetello, Prima Categoria girone C Toscana), Emanuele Garofani (Farnese, Seconda Categoria girone A). Per i campionati giovanili assegnati questi premi: Paolo Damiani (Under 15 Elite Umbria), Gianluca Ciancolini (Viterbese Calcio, Under 15 Regionali girone A), Marco Corazza (Atletico Cimina, Under 19 Provinciale), Angelo Bonelli (Calcio Cura, Under 17 Provinciale), Antonio Onofri (Romaria, Under 16 Provinciale), Matteo Molinari (JFC Civita Castellana, Under 15 Provinciali), Giuseppe Fraccaro (Pianoscarano, Under 14 Provinciali). Per il calcio a cinue premiati: Luca Lucchetti (Real Fabrica, Serie A2 - girone B) e Alessandro Morandi (Real Fabrica, Serie C2 - girone B). Premi alla carriera sono stati assegnati a Giuliano Ragonesi, Ciro Granato e al giornalista della Rai Massimiliano Mascolo.

Gli Oscar Calcio della Tuscia – Questi i premiati: Portiere: G. Oliva (W3 Maccarese); Difensori: F. Dottarelli (F. Tuscania), E. Perelli (Tarquinia), M. Puntuale (Atl. Cimina); Centrocampisti: G. Nesta (Viterbese), S. Martelli (N. Pescia R.), M. Fanelli (Pianoscarano), J. Orlandi (Flaminia). Attaccanti: S. Rizzo (Atl. Capranica), G. Polidori (Sorianese), G. Angeletti (Atl. Cimina). Premi Speciali a Ludovico Tagliolini (Miglior giovane della stagione) e Lorenzo Bordo (Premio alla carriera) e Lorenzo Bordo (Premio alla carriera).