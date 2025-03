Presso il Salsedine Expo in via della Scafa si è tenuta la premiazione del 44° Campionato Invernale di Roma, organizzato dal Circolo Velico di Fiumicino. L'evento ha visto la partecipazione del sindaco, Mario Baccini, e dell’assessore allo sport, Federica Poggio, che hanno presenziato alla cerimonia di assegnazione dei premi. Presente, tra gli altri, Franco Quadrana, Presidente del Circolo Velico Di Fiumicino. Un momento di grande prestigio è stato rappresentato dalla consegna del "Trofeo Città di Fiumicino", direttamente dal Primo Cittadino, all’equipaggio di "Bijou", vincitore della competizione. “Un premio che simbolizza non solo l'eccellenza sportiva, ma anche l’importanza del mare e della nautica per la nostra città. - ha commentato il Sindaco. - Il Campionato Invernale di Roma rappresenta una delle tradizioni sportive più importanti di Fiumicino, che richiama ogni anno numerosi appassionati. Siamo qui a celebrare l’eccellenza dello sport, ma anche a guardare al futuro. - prosegue - Prossimamente, infatti, celebreremo un altro grande successo: la vittoria dell’Atlantic Race for Cruiser da parte del C Cat 38 Bellamossa Città di Fiumicino, una barca interamente costruita nella nostra città dalle maestranze locali e a breve organizzeremo un evento per festeggiare questo straordinario risultato e per valorizzare il lavoro delle nostre imprese, che continuano a distinguersi a livello internazionale. Fiumicino si conferma così un punto di riferimento per il mondo della nautica."

“Il Campionato Invernale Città di Fiumicino è uno dei più seguiti e partecipati in Italia. Quest’anno, ben 81 barche e oltre 600 persone sono state coinvolte nelle varie competizioni, da ottobre a marzo, per un totale di 9 giornate. Le regate, che si svolgono secondo il formato "a bastone", prevedono un percorso segnato da boe posizionate davanti al Porto di Ostia e, in base alle condizioni meteorologiche, anche nel mare di fronte a Focene.” ha spiegato Massimo Pettirossi, Direttore Sportivo del Circolo.

Novità di quest’anno è stata una mostra fotografica che ha esposto scatti realizzati direttamente dai regatisti durante la navigazione. Le foto più belle sono state selezionate e mostrate durante la premiazione, per enfatizzare la passione e l’impegno di chi vive il mare con intensità.

I RISULTATI. Vele Bianche: 1° Classificato - ITA15249 - Felviga Carlo Di Carlo - 14. 2° Classificato - ITA15643 - Garota Romeo Piperno- 15,5. 3° Classificato - ITA17843 - Sylphea IV Gaetano Iannini- 16.

IRC Gran Crociera: 1° Classificato - ITA18073 - Bijou - Massimiliano Cataldo - 11. 2° Classificato - ITA17528 - BREEZE II - Francesco Smeriglio - 19. 3° Classificato - ITA14456 - GAIA - Andrea Proietti - 25.

IRC Regata 2: 1° Classificato - ITA15800 - PV SEMPER FOX - Paolo Colangelo - 20, 2° Classificato - ITA15324 - NAUTILUS - MAI TAI ROA - Stillitano - 26, 3° Classificato - ITA91 - SPRIZ Fabrizio Di Meo - 34.

IRC Regata 1. 1° Classificato - ITA13101 - KALIMA - Franco Quadrana - 20 2° Classificato - ITA77777 - FOXY LADY - Pino e Marco Raselli- 21 3° Classificato - ITA18999 - GEEX - Angelo Lobinu- 23.

Mini Altura: 1° Classificato - ITA13230 - SPIFFERO - Carducci Guglielmo - 7 2° Classificato - ITA24000 - DEJA'VU - Fabrizio Fiorentino - 10 3° Classificato - ITA9718 - SEA STAR - Nobile Gianni- 15.

ORC Crociera Classe C: 1° Classificato - ITA18073 - BIJOU - Massimiliano Cataldi- 6 2° Classificato - ITA17112 - LYSITHEA - Roberto Bocci - 20 3° Classificato - ITA17370 - AKELA - Ferruzzi Emanuela - 22.

ORC Crociera Classe B: 1° Classificato - ITA17528 - BREEZE II - Francesco Smeriglio - 22 2° Classificato - ITA17721 - TWELVE - Pucillo Gabriele - 29 3° Classificato - ITA10601 - BELFAGOR - Crestini Livio - 43.

ORC Regata GR 2 Classe C: 1° Classificato - ITA14999 - M.ART - Edoardo Lepre - 16 2° Classificato- ITA15800 - PV SEMPER FOX - Paolo Colangelo - 23 3° Classificato - ITA15324 - NAUTILUS - MAI TAI ROA - Stillitano Pino - 38.

ORC Regata Classe B: 1° Classificato - ITA18999 - GEEX - Angelo Lobinu - 16 2° Classificato - ITA13101 - KALIMA - Franco Quadrana - 18 3° Classificato - ITA77777 - FOXY LADY - Marco e Pino Raselli - 23.

Trofeo Città di Fiumicino 2025: ITA18073 - BIJOU - Massimiliano Cataldi.

Trofeo Challenge Durand De La Penne 2025: ITA13101 - KALIMA - Franco Quadrana.

