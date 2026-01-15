Weekend da incorniciare per il Pqp Volley, società pallavolistica di Fiumicino, che porta a casa due vittorie importanti confermando il grande lavoro svolto da atleti, staff e società.

Nella Seconda Divisione femminile, le ragazze si rendono protagoniste di una vera e propria battaglia sportiva contro il Futura 2000 Under, imponendosi per 3–2 al termine di una gara intensa e combattuta. Un match giocato punto su punto, ricco di emozioni, deciso soltanto al tie-break, dove determinazione, spirito di squadra e lucidità hanno fatto la differenza.

Netto e convincente anche il successo della Serie D maschile, che supera con un secco 3-0 l’Asd Volleyball Santa Monica. Una partita dominata dall’inizio alla fine, con i ragazzi del Pqp sempre in controllo del gioco, efficaci in ogni fondamentale e capaci di imporre il proprio ritmo senza concedere spazio agli avversari.

Due vittorie che valgono molto più dei punti in classifica: sono il segnale di un gruppo unito, competitivo e in continua crescita. Il Pqp Volley dimostra ancora una volta di essere una realtà solida e ambiziosa del panorama pallavolistico locale.

