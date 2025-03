Prestazione di forza e carattere per la 2^ Divisione femminile del Pqp Volley, che nella 14esima giornata di campionato ha colto un brillante successo esterno, superando il Poseidon Sc 2013 Nautilus con un chiaro 3-0. Tre set giocati con intensità e precisione, che confermano il momento positivo della formazione di Fiumicino e rafforza le sue aspirazioni nella parte alta della classifica. Sin dall’avvio della partita le ragazze guidate da coach Marco Pacioni hanno imposto il loro gioco, gestendo con autorità ogni fase del match. Grazie a un servizio efficace e una solidissima fase difensiva, Pqp Volley ha costretto le avversarie a rincorrere, senza mai concedere loro l’occasione di rientrare in partita. A fine incontro Pacioni ha sottolineato l’ottimo approccio mentale delle sue atlete, rilasciando le seguenti dichiarazioni: «La squadra ha saputo mantenere alta la concentrazione per tutta la durata della gara. Abbiamo dimostrato maturità e una forte identità di gioco. Questo successo ci dà slancio e motivazione per affrontare i prossimi impegni, ma dovremo continuare a lavorare con serietà, evitando cali di rendimento».

La prossima sfida vedrà le ragazze del Pqp Volley tornare tra le mura amiche, dove proveranno a dare continuità ai risultati, con il supporto del proprio pubblico sempre più vicino e partecipe.

