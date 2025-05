Per il Tolfa pari e patta sul rettangolo del Morandi al termine della 35^ giornata del campionato di Promozione che si è disputata sabato pomeriggio in anticipo. I biancorossi hanno pareggiato per 0-0 a Montespaccato contro il Morandi. Con una formazione largamente rimaneggiata a causa delle tante assenze mister Roberto Macaluso ha inserito moltissimi giovani che hanno dimostrato grinta e bel gioco. L'appuntamento con la vittoria è rinviato: sono ormai sei le partite senza successi per il Tolfa. L'undici di Roberto Macaluso ha ridotto a sei i punti di distacco dalla zona playoff, ma non sono riusciti a sfruttare la possibilità di avvicinarsi alle dirette concorrenti per i playoff. Purtroppo questa volta a punire i pupilli di patron Alessio Vannicola è stata davvero la sfortuna: la porta del Morandi è sembrata stregata; più volte i collinari hanno creato azioni ma il pallone non è entrato. Il pareggio questa volta sta davvero stretto ai collinari che meritavano ampiamente la vittoria. Da rilevare che il direttore di gara ha annullato un gol validissimo al Tolfa e che al 90' i collinari hanno sbagliato un penalty.

L’ANALISI DEL TECNICO ROBERTO MACALUSO. «La partita è terminata zero a zero con grande rammarico per noi perché abbiamo fatto veramente una gran bella partita - ha sottolineato l’allenatore del Tolfa Roberto Macaluso - abbiamo colpito due pali interni, abbiamo sbagliato un calcio di rigore al novantesimo e ci è stato annullato un goal regolare e il portiere loro a fine partita è risultato il migliore in campo, quindi nonostante fossimo in campo con tanti ragazzi classe 2005 e 2004 la squadra ha giocato veramente bene e quindi faccio loro un grande applauso e li ringrazio perché non era di certo facile. Noi, come già detto, cercheremo di finire il campionato nel miglior modo possibile. Ora da martedì (domani, ndr) ci prepareremo il più possibile per affrontare un'altra partita in casa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA