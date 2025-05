Grandi sorrisi per la Beach Tennis Civitavecchia, che ha ottenuto risultati di spessore agli Italiani Msp, che si sono svolti a Lido degli Estensi, in provincia di Ferrara, organizzati da Msp Italia, Emilia Romagna e Cagliari. Per i civitavecchiesi sono arrivate quattro vittorie finali, nei vari tornei che si sono disputati, a cui hanno fatto seguito anche due finali ed altri piazzamenti di prestigio. Presenti formazioni giunte da tutta Italia, divisi in varie categorie. In quella Pro, considerata la più importante nel quadro dell’evento in terra emiliana, la Btcv ha fatto il pieno. Nella competizione femminile Civitavecchia ha fatto il vuoto per il terzo anno di fila, grazie al successo ottenuto da Marzia Milesi e Serena Delvecchio, entrambe conosciute nel comprensorio per il loro percorso nella pallavolo. La stessa Del Vecchio ha portato Btcv sul gradino più alto del podio per la prima volta nel Pro misto, assieme ad un volto conosciuto nell’ambiente del calcio locale come Stefano Loiseaux. Vittoria anche per uno dei motori principali del club, ovvero Daniele Perello, che ha primeggiato nel Pro maschile in compagnia del ravennate Luca Amaducci. Successo anche nel campionato femminile Advanced con Giada Ciardiello e Lucrezia Barone, e nel misto intermedio con Matteo Carannante. Ma il club civitavecchiese ha fatto buone cose anche con gli altri atleti, con un sacco di buoni piazzamenti, culminati con la finale maschile intermedio Righini-Lancioni e la finale nel maschile avanzato con Sterpa-Pannicelli. La Beach Tennis Civitavecchia ringrazia lo sponsor Crudo Fish Bar e Divora Pizzi e Fritti che le hanno consentito di affrontare al meglio la trasferta.

