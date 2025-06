Lo scorso weekend si è svolta un’emozionante prova zonale presso la Lega Navale di Ostia, e i ragazzi del Techno 293 della Lega Navale Civitavecchia, guidati con passione e competenza dalla giovane allenatrice Claudia Di Francesco, hanno regalato grandi soddisfazioni conquistando ben quattro medaglie. Argento per Ludovica Graziano nella categoria CH3, bronzo per Matteo Nappi nella categoria CH4 e per Carlo Alberto Graziano tra gli Under 15.

«Un plauso speciale anche a Mattia Sposito – spiegano dalla Lni – che nella CH3 ha chiuso con un incoraggiante 8° posto: meno fortunato stavolta, ma in continua crescita. Forza Mattia, la direzione è quella giusta. Nella combattutissima categoria Under 17, è stato ancora una volta Filippo Iengo a dettare legge, conquistando la 1ª posizione assoluta. Un risultato di grande prestigio, considerando la presenza in acqua anche di atleti con vele “Plus”, più grandi e performanti. Un gruppo straordinario quello dei nostri atleti, che con determinazione, spirito di squadra e tanto impegno continuano a tenere alto il nome della Lega Navale Italiana – Sezione di Civitavecchia.

Un sentito ringraziamento va anche allo staff di giovani allenatori, che ogni giorno lavora con dedizione per trasmettere valori, tecnica e passione, proseguendo la gloriosa tradizione del nostro amato circolo. Adesso occhi puntati sul prossimo Raduno e sulla tappa di Talamone».

