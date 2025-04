Un’occasione che mancava da tantissimi anni, sicuramente mai capitata nell’ultimo decennio. È quella che vuole sfruttare la Futsal Academy, davanti alla finale playoff regionale del campionato di serie C1, che metterà in palio un posto per gli spareggi nazionali che ci saranno dopo Pasqua. Questo pomeriggio alle 15 i ragazzi diretti da mister Di Gabriele saranno protagonisti al PalaCesaroni di Genzano, impianto che può ospitare oltre mille spettatori, per l’atteso incontro con il Cecchina. Innanzitutto la particolare situazione logistica: si gioca in campo neutro, ma neutro non lo è mica tanto, visto che Genzano dista pochissimi chilometri da Cecchina, mentre Civitavecchia, come sappiamo, è molto più lontana. Ciò consentirà agli avversari della Futsal di poter riempire e colorare maggiormente le tribune dell’impianto genzanese. «Ci siamo preparati bene – dichiara mister Vincenzo Di Gabriele – e i ragazzi sono sereni e consapevoli della partita. Sappiamo le difficoltà e ci siamo allenati per affrontarle. Ho un gruppo di ragazzi stupendo che lavora tanto e bene. Ogni giorno mi hanno stupito per abnegazione e spirito di squadra». Va anche specificato che le due squadre si sono affrontate poco tempo orsono, lo scorso 8 marzo, quando il match fu una festa di Giocondo e compagni, che vinsero con un 7-2 ed un primo tempo che rimarrà ancora a lungo nel ricordo dei sostenitori locali. «Non dobbiamo pensare a quella partita – afferma il direttore sportivo Andrea Scorpioni – ormai quella gara è passata. Sarà una finale, quindi una partita diversa. Dobbiamo essere concentrati, pensare che la squadra che andremo a affrontare ha dei valori, perché è arrivata in campionato sopra di noi. Siamo fiduciosi comunque, abbiamo in rosa dei ragazzi che hanno esperienza in partite di questo tipo. Sono positivo anche riguardo l'approccio alla partita, poi, sull'esito finale incrociamo le dita insomma. Facciamo un passo alla volta, non guardiamo subito all’eventualità di disputare le finali nazionali. Forse l'ultima che Civitavecchia ha avuto la possibilità di un palcoscenico del genere, ancora giocavo io, con Elso De Fazi allenatore. Saranno passati 25 anni buoni. È un appuntamento che per il futsal cittadino è molto importante, spero che ci seguiranno a Genzano anche altri tifosi appassionati per tifarci, oltre a tutta la nostra truppa dei ragazzi del settore giovanile e di appassionati. Spero che la partita insomma sia sulla falsariga di quella che abbiamo fatto in semifinale col Buenaonda, dove abbiamo svolto una partita veramente eccezionale. I ragazzi già dai primi minuti hanno subito messo le cose in chiaro e abbiamo sofferto diciamo poco. Con la società stiamo organizzando un pullman per andare a sostenere i ragazzi. L’abbiamo quasi riempito e speriamo che in tanti diano il loro supporto alla squadra che cerca un risultato storico». In queste settimane, un po’ anche per scaramanzia, dalle parti dell’Ivan Lottatori si sta sperimentando la tecnologia. Di Gabriele la utilizza per fare delle sedute video con i giocatori, all’interno delle quali si analizzano pregi e difetti dell’avversario che sarà incontrato. Il resto dell’ambiente di Borgata Aurelia si sta specializzando sull’intelligenza artificiale, chiedendo a ChatGpt di fare dei pronostici sulla partita del PalaCesaroni. Dalle indicazioni che abbiamo tratto, si potrebbe prevedere una vittoria ai supplementari dei civitavecchiesi per 4-3, con rete decisiva di Santomassimo. Futsal Academy-Cecchina sarà arbitrata da Sonia Capraro di Roma 2 e Mirko Rughetti di Aprilia, con il ruolo di cronometrista affidato a Giuseppe Bagnardi di Roma 2. La Futsal Academy sarà l’unica squadra a scendere in campo nel fine settimana locale. Infatti tutte le altre hanno già chiuso il loro campionato, con Quartiere Campo Oro e Santa Severa che hanno già ordinato il rompete le righe. Ancora attivo, invece, l’Atletico, che questo sabato avrebbe dovuto giocare in Coppa Lazio contro l’Ulivi Village, ma il decisivo incontro della seconda fase è stato rinviato a martedì 22 aprile, subito dopo Pasquetta, sempre al San Liborio Stadium.

