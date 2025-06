Si chiudono in maniera negativa i playoff 2024-2025, validi per il campionato di Promozione. Il Fregene Maccarese di mister Natalini, dopo la sconfitta nella partita iniziale con l'Atletico Salaria Vescovio e il largo successo sul Villalba, termina questo percorso uscendo battuta dal Real San Basilio. In quel dell'Ostiense A, campo neutro adibito per la finale 5° e 6° posto in questione, la sfida termina con il risultato di 0-2 dopo 90 e oltre minuti di pura battaglia agonistica. A dimostrazione di ciò, una prima frazione di gioco conclusasi sul momentaneo 0-0. Nel secondo tempo il San Basilio scende in cattedra e grazie alle reti di Cardellini e Parlagreco, riesce ad imporsi. Discorso diverso per i biancorossi, che dovranno accontentarsi solamente della sesta posizione, in attesa degli sviluppi riguardanti le procedure di ripescaggio per il campionato di Eccellenza. Seppur abbia affrontato un'annata perlopiù positiva, il Fregene con qualche punto in più - perso lungo la strada - avrebbe indubbiamente lottato per l'accesso diretto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA