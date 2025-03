Inizia il girone di ritorno del Play In Gold nel campionato di basket di Serie B Interregionale. Compito durissimo per la Stella Azzurra WeCom Ortoetruria che ha raccolto un bilancio misero nell’andata del Play In Gold con 5 sconfitte e un solo successo ed ora si trova costretta a compiere qualche “miracolo sportivo” per tornare in corsa ad uno dei posti utili per arrivare al termine della seconda fase di questa stagione tra le prime otto e poter così giocare i playoff anche se avrà lo svantaggio dell’eventuale “bella” sempre fuori casa. Domani alle ore 18 il ritorno parte dal match esterno contro quel Matelica che guida la classifica con 22 punti insieme all’Italservice Loreto e che vorrà riscattare il ko subito nell’ultima gara interna persa contro la Stella E Basket. Turno caratterizzato da ben quattro anticipi visto che ieri si sono giocate le gare tra Esperia Cagliari-Italservice Loreto Pesaro, StellaEbasket-Attila Jr Porto Recanati, Bramante Pesaro-Nuovo Basket Aquilano e New Flyg Ozzano-Amatori Pescara. Oggi il quadro si completerà con il confronto delle 18 tra Matelica-Stella Azzurra WeCom Ortoetruria e sempre alle 18 si giocherà Carver Cinecittà Roma-Svethia Pallacanestro Recanati. Prima di questa giornata la classifica era la seguente: Italservice Loreto Pesaro e Matelica 22; Carver Cinecittà Roma 20; Attila Jr Porto Recanati 18; Svethia Pallacanestro Recanati e Bramante Pesaro 16; New Flyg Ozzano e StellaEbasket 14; Stella Azzurra We Com Ortoetruria, Nuovo Basket Aquilano, Esperia Cagliari e Amatori Pescara 12 punti. New Flyg Ozzano e StellaEbasket hanno una partita in meno che si recupererà mercoledì 26 marzo alle ore 21 .

GIOVANILI. Nell’ambito del progetto Italia Academy, iniziativa del Settore Squadre Nazionali nata per visionare i migliori giovani prospetti del territorio italiano, sono stati convocati i seguenti atleti della Stella Azzurra Viterbo: Matteo Cittadini per l’annata 2011, Iacopo Poli ed Edoardo Zampetta per l’annata 2012. I tre ragazzi in questa settimana si sono allenati presso il PalaMalè diretti dal coach del S.S.N. Valerio Salvato coadiuvato dallo staff del Ctr laziale, formato da Umberto Fanciullo e i suoi collaboratori. Un bel riconoscimento per gli atleti e per la società viterbese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA