La piscina comunale di via Maratona rimarrà in gestione all’Ati Maratona fino alla nuova assegnazione. Questo quando deciso dal Comune, che, attraverso una determina dirigenziale, ha annunciato la proroga temporanea dell’attuale gestione per il tempo strettamente necessario per l’individuazione del nuovo gestore, che, probabilmente, potrebbe entrare nella prossima stagione sportiva.

Era una questione che sembrava nell’aria già da qualche tempo per gli impianti che andranno a bando. Al momento, però, non ci sono aggiornamenti sull’emanazione ufficiale del bando, nonostante le “anticipazioni” di qualche settimana fa. I documenti per presentare le domande sarebbero dovuti uscire, come annunciato dall’amministrazione comunale, prima all’inizio di dicembre e poi entro la conclusione dell’anno.

