È giunta la precisazione del Comune dopo il nostro articolo di ieri, inerente la piscina comunale di via Maratona. Da Palazzo del Pincio spiegano come quello che è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune non sia in realtà l’intera documentazione per il bando della nuova gestione, ma solo alcuni atti, tra cui le determine dove non viene riportata la data della conclusione della presentazione delle domande.

Non volendo entrare in tecnicismi di forma e volendo sintetizzare la questione, in pratica quella pubblicata non è la stesura definitiva, che vedrà la luce nei prossimi giorni, sempre sull’albo pretorio del Comune, ma anche tramite pubblicazioni a livello nazionale ed europeo, così come previsto in questi casi, in quanto l’importo ha superato la soglia che lo avrebbe relegato al solo contesto italiano. Dal momento della pubblicazione del bando definitivo, gli interessati avranno 40 giorni di tempo per presentare le domande.

Intanto, continuando a spulciare la ricca documentazione presente sull’albo pretorio, è stato pubblicato anche un verbale del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che parla di un sopralluogo effettuato lo scorso 28 novembre, con notizie che non sembrano buone e che, speriamo, anch’esse vengano superate completamente quando uscirà il vero bando.

«Sono state rilevate le seguenti condizioni di rischio – si legge nella nota - l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività. L’impianto esercisce in assenza della segnalazione certificata di inizio attività. Essendosi configurate contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, è stato avviato parallelo procedimento sanzionatorio. Allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate ed impedirne ulteriori conseguenze, sono state impartite delle prescrizioni al fine di regolarizzare le situazioni, tra cui far cessare il pericolo per la sicurezza dei lavoratori».

