Dopo sei anni torna sulla panchina del Ladispoli, Pietro Bosco, l'allenatore protagonista della promozione in serie D nel 2017. Il tecnico ladispolano ha preso il posto del dimissionario Andrea Di Rienzo, che dopo la sconfitta di Soriane del Cimino ha deciso di farsi da parte. Bosco, sorpreso dalla chiamata, ha parlato con la dirigenza, con la quale si è soffermata sui problemi della squadra, composta da molti giovani che non potranno di certo garantire un futuro roseo a una formazione che non si trovava in questa posizione da ben 15 anni, quando retrocesse dall'Eccellenza in Promozione. Nel prossimo impegno ci sarà la W3 Maccarese, un cliente scomodo per il nuovo allenatore, a cui spetta il compito di riprendere la marcia verso zone più tranquille di classifica. In città la notizia del ritorno di Bosco ha fatto riesplodere l'entusiasmo e domenica si spera di vedere gli spalti gremiti.

