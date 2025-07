C’è anche il terzo nuovo arrivo per la Futsal Academy, il primo da fuori città. Dopo Niccolò Luzzetti e Patrizio Maggi, a porre la sua firma sull’accordo con la società rossoblu c’è anche il classe 2000 Lorenzo Pietrantozzi. Parliamo di un ex avversario della squadra di Vincenzo Di Gabriele, visto che il nuovo arrivato proviene dalla squadra romana del Santa Gemma, dove ha militato negli ultimi cinque anni. Laterale offensivo, abile nell'1 contro 1 e nel creare superiorità numerica; un tassello fondamentale nel roster di mister Di Gabriele per affrontare la serie B.

«Sono stato per 5 anni al Santa Gemma – queste le prime parole a Civitavecchia di Pietrantozzi - con un grande gruppo e un grande allenatore, quindi è facile capire cosa cerco in una squadra. Proprio per questo scegliere la Futsal è stato semplice, infatti, oltre ad essere stato fortemente voluto dal mister, mi è stato presentato un progetto serio e un gruppo squadra che rispecchia a pieno ciò che voglio trovare in campo e fuori. In passato ho già avuto modo di assaporare il campionato di Serie B, ma senza particolari responsabilità.

Stavolta sarà tutto diverso e sento addosso una grande carica. A livello personale, mi auguro di riuscire a esprimere al massimo le mie qualità, mettendole a disposizione dei miei compagni. Per quanto riguarda gli obiettivi di squadra, sono convinto che andranno costruiti giorno dopo giorno e partita dopo partita. Ho già avuto modo di sentire il mister e scambiare qualche parola con alcuni compagni, e la sensazione è stata subito molto positiva. Si percepisce un bel clima, con un gruppo unito e ambizioso. Non ho avuto ancora modo di conoscere tutti di persona, ma sono convinto che sarà facile integrarmi e creare legami».

