Arrivano i primi movimenti di mercato al Civitavecchia Calcio. Marzio Pica non vestirà più la maglia nerazzurra nella prossima stagione, ma quella del Pomezia. Infatti il difensore centrale è stato annunciato proprio dai rossoblu, dove potrebbe trovare un avversario delle ultime settimane come allenatore, ovvero Francesco Colantoni, che ha sfidato in Civitavecchia-W3 Maccarese. Pica era entrato in squadra lo scorso anno a stagione iniziata e nel giro di poco tempo ha guadagnato un posto da titolare.

