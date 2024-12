Mauro Pantano e Vincenzo D’Errico della Asd Amici del Mare Civitavecchia sono i vincitori della gara di pesca sportiva al tonno rosso che è stata promossa dall'Asd Amici del Mare. Dopo alcuni rinvii per maltempo domenica 6 ottobre si è svolta a Civitavecchia la terza edizione della manifestazione di “Pesca del tonno rosso con formula Catch and Releaise”. Malgrado i diversi rinvii per il maltempo si sono presentati alla partenza ben 14 equipaggi provenienti da diverse località della regione, la squadra che è venuta da più lontano è stato il team Maluga di Ostia composto da persone speciali, oltre che ottimi pescatori. Le 14 squadre partecipanti si sono date battaglia dalle prime ore della mattinata fino alle ore 13. Molti gli strike effettuati, ben 14, oltre a due piccoli pesci spada rilasciati. Dopo una attenta visione dei filmati da parte del direttore di gara Umberto Simonelli sono stati 6 i rilasci di tonni rossi validi e la classifica finale ha visto trionfare la coppia composta da Mauro Pantano e Vincenzo D'Errico della Asd Amici del Mare Civitavecchia.

«Un grazie speciale è d'obbligo alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia - spiega Alessandro Pacitti dell'Asd Amici del Mare di Civitavecchia - che è stata vicina all'organizzazione e nei vari rinvii, all'Adsp nella persona di Lelio Matteuzzi, agli sponsor locali e nazionali con cui si è creata una sinergia per la partecipazione del prossimo anno. Un ringraziamento speciale a colui che ha creduto in tutto questo, Marco Rasicci Rasixfishing e agli iscritti dell'Asd Amici del Mare Civitavecchia per la fattiva collaborazione».

