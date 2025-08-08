In vista della prossima stagione, abbiamo incontrato Marina Pergolesi, presidente della Pallavolo Civitavecchia, per fare il punto sulla fase estiva. Questo è un periodo cruciale in cui le società sportive gettano le basi per preparare al meglio gli atleti in vista delle sfide che li attendono tra un paio di mesi. Dalle strategie di squadra alle aspettative per la stagione, che nel caso della compagine rossoblù sono tante e distribuite tra le formazioni che giocano nelle varie categorie, comprese quelle del consorzio Volley+Etruria.

Nello specifico, abbiamo approfondito il tema della Serie C femminile. Ecco cosa ci ha raccontato.

I gironi di Serie C sono stati pubblicati. Qual è stata la sua prima reazione vedendo le squadre che andrete ad affrontare?

La serie C femminile è un campionato che ha delle variabili notevoli. Ogni anno si aggiungono giovani ragazze dai settori giovanili e quindi è la classica situazione dove bisognerà aspettare le prime 4/5 settimane per capire. Nel caso specifico del nostro girone siamo lieti che i cosiddetti derby (Comal e Rim) siano rimandati.

C'è qualche avversaria in particolare che vi entusiasma o preoccupa di più?

Sono certa che Anguillara sarà protagonista. Le ambizioni di Pietro Grechi sono chiare. Il presidente e amico Fagiani sarà contento. Poi per il resto capiremo strada facendo.

La rosa attuale è confermata o sono in corso di valutazione nuovi inserimenti?

Tutto confermato. Anche il nostro solito riferimento al settore giovanile. Mi riferisco anche alla collaborazione in seno al Consorzio Etruria che ci permette di valorizzare molte ragazze.

Quest’anno la livrea delle divise è molto moderna creativa, in discontinuità rispetto alle stagioni scorse. C’è una motivazione particolare?

L’idea di modificare la livrea delle divise è stata del nostro direttore sportivo Elia Pantalone. Abbiamo deciso di essere al passo con le ragazze che apprezzano il materiale colorato.

Quali sono le ambizioni nel prossimo campionato della Pallavolo Civitavecchia Femminile?

Coltiviamo serenamente qualche ambizione. Ma sana. E soprattutto consapevoli che oltre al girone bisognerà fare i conti con i playoff che in più di una occasione hanno dimostrato di fare strage di compagini attrezzatissime.

I costi da affrontare sono in fattore importante per una società di pallavolo. Ci sono novità sulla sponsorizzazione principale?

Siamo onorati di annunciare il rinnovo della partnership con 3epc bio, un'azienda di rilievo a Civitavecchia. Questa collaborazione, giunta al quarto anno consecutivo, dimostra la solidità del nostro rapporto, fondato sulla reciproca condivisione di valori. Insieme, continueremo a sostenere e a contribuire attivamente alla crescita dello sport locale, un obiettivo che ci unisce e ci motiva.

@RIPRODUZIONE RISERVATA