Ludovica Legittimo firma un’impresa destinata a restare a lungo ricordata nel mondo del karate giovanile italiano. Nella giornata inaugurale della Venice Youth League 2025, prestigiosa tappa internazionale del circuito WKF in scena a Jesolo, la giovane atleta civitavecchiese ha conquistato una straordinaria medaglia d’oro nella categoria U21, al termine di un percorso impeccabile fatto di ben sei incontri vinti contro avversarie provenienti da tutto il mondo.

Cresciuta tecnicamente alla Mabuni, Ludovica è oggi uno dei punti di forza dello Shirai San Valentino guidato dal maestro Antonio Califano, che ne sta accompagnato la maturazione sportiva fino al raggiungimento di un traguardo di valore assoluto. La sua prestazione, fatta di tecnica, lucidità e grande determinazione, ha portato a sancire la superiorità dell'asso della Nazionale italiana in una competizione che ha visto oltre 3.300 atleti da 83 nazioni.

Con questo successo internazionale, Legittimo chiude un anno sportivo semplicemente eccezionale, confermandosi tra le migliori interpreti mondiali della categoria Under 21 e portando in alto il nome del karate vivitavecchiese. Applausi e orgoglio da parte di tutto il movimento locale, che vede nella giovane campionessa un esempio di talento, dedizione e spirito vincente. Una campionessa che promette ancora grandi emozioni.

