La Flaminia è tornata dalla Sardegna con un buon pareggio. E' finita 2-2 la gara esterna sul campo del Monastir con la formazione di mister Nofri che è stata brava a rimontare l'iniziale 2-0 dei sardi con le reti di Lisari e di Casoli nella ripresa. Un punto che serve per interrompere la serie negativa di due sconfitte e anche il rendimento sull'isola dove la compagnia rossoblù nelle due precedenti uscite aveva perso sia a Sassari per 1-0 che ad Olbia per 3-1. Una prestazione quindi che va valutata positivamente anche alla luce delle pesanti assenze di Tascini, del portiere Torrielli entrambi influenzati e dell'infortunato Maccarri che si erani aggiunti ai già indisponibili Achy e Brasili. Un punto che è stato quindi ben accolto in casa rossoblù che adesso punta al ritorno al successo nel match casalingo di domenica prossima contro l'Anzio dove il successo pieno è necessario per cercare di migliorare l'attuale undicesima posizione ed allontanarsi dalla zona play out che dista soltanto quattro lunghezze. In vetta c'è stato il ricongiungimento del Trastevere all'ex capolista solitaria Scafatese che è stata fermata in casa sul 2-2 dal Sassari Calcio Latte Dolce mentre la compagine laziale si è aggiudicata per 1-0 il derby casalingo regionale contro l'Atletico Lodigiani.