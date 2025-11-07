Domani alle ore 15:30, il Real Fabrica è atteso dal match esterno contro l’Atlante Grosseto Si tratta di un incontro che evoca ricordi di vecchi confronti in serie B e A2, con i toscani che, nella scorsa stagione, hanno ottenuto la promozione tramite i playoff, dopo aver militato nel medesimo girone del Real. Le due compagini sono separate da un solo punto, a favore degli ospiti, rendendo l’incontro cruciale per entrambe. Il Real Fabrica, reduce da una convincente vittoria contro la Dolomiti Eenergia Rovereto (3-2), è determinato a proseguire sulla scia della continuità di risultati, dopo aver immediatamente reagito all’unica sconfitta subita in questo campionato, risalente a due settimane fa. Sarà una partita diretta dai signori Andrea Cini di Perugia e Antonio Nappo di Ercolano, con la supervisione del cronometrista Mattia Landi di Prato. Il programma completo della settima giornata di andata prevede, oltre alla sfida tra Atlante Grosseto e Real Fabrica, anche altri incontri interessanti: domani alle 15, Mgm 2000 Morbegno (7) affronterà i Saints Milano (7), mentre alle 16 sarà la volta di Lecco (12) contro Vinumitaly Petrarca Padova (9). Infine, alle 18, si giocherà Montegrappa (9)-Pordenone (11). La partita tra Dolomiti Energia Rovereto (4) e Mestre Fenice (1), attualmente in fondo alla classifica, è stata posticipata a lunedì 10 novembre alle 19. In vista del match, mister Lucchetti dovrà affrontare alcune difficoltà nella formazione, con decisioni importanti da prendere riguardo ai convocati.