Va detto immediatamente. Contro il Trieste sarà ancora più difficile che contro il Cosenza. Ma questo non significa che la Nautilus scenderà in vasca con un atteggiamento arrendevole per la terza giornata del campionato di serie A1. Secondo match consecutivo al centro federale di Viterbo, che va considerata “casa” per le pavonesse, contro un avversario sempre più abituato a stare con l’elite della pallanuoto italiana.

Lo dimostra anche il successo ai rigori dello scorso sabato contro la Sis Roma, nel quale la compagine di mister Zizza, ex 7rosa, è sempre stato col fiato sul collo delle capitoline, costringendole al pari ed a passare dai rigori, nei quali le giuliane non hanno sbagliato nulla. Si parlerà molto inglese a Viterbo, in quanto oltre alle statunitensi Devroedt e Martinez, ci saranno tra le file triestine ci saranno la mancina americana Allen e la neozelandese McDowall, senza dimenticare la possente centroboa francese Battu e le altre pericolose giocatrici italiane.

Ed a proposito di mancine sarà ancora assente Agnese Foschi, che sta attraverso un periodo per niente semplice per un problema alla schiena e non si sa ancora quando potrà tornare ad allenarsi, con il rischio che la sua lontananza dalle vasche possa prolungarsi ancora per un po’. Davvero un peccato per una delle protagoniste della promozione in serie A1, che non può godersi il meglio dell’esperienza della Nautilus con avversarie sicuramente lontane dal punto di vista tecnico, ma dalle quali si impara sempre qualcosa di nuovo ogni volta che si scende in vasca.

Per il resto ormai recuperata completamente Martinez. Tornando all’incontro, il Trieste parte chiaramente con i favori del pronostico, ma le verdazzurre devono provare a dimostrare qualcosa, che nelle prime due giornate, anche per via delle traversie che ci sono state, non si è notato. Da Civitavecchia partirà sempre una folta comitiva che verrà a sostenere le ragazze allenate da Daniele Lisi, che contro il Cosenza sono state anche supportate dal gruppo dei giocatori delle giovanili del Viterbo, guidate dal tecnico Simone Ubertazzo.

Nautilus-Trieste sarà arbitrata da Alessandro Severo di Roma e Michele Alessandroni di Fermo. Ed a proprio di direttori di gara importante designazione per il civitavecchiese Matteo Giacchini, scelto per dirigere il big match di giornata tra Orizzonte Catania e Plebiscito Padova.

