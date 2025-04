Dopo la salvezza, la DCL Edilizia RIM Ladispoli pensa al futuro.

In verità , quando siamo ad Aprile, è prematuro gettare gli occhi avanti. Per ora i ragazzi del presidente Massimo Albano tirano un sospiro di sollievo.

«È stato raggiunto l'obiettivo che avevamo alla vigilia del campionato, la salvezza - ha esordito Albano - . Conquistarla non è stata facile, abbiamo lottato, impiegato da tante energie, e ai ragazzi non posso che dire, grazie. Una stagione molto positiva, difficile ed entusiasmante. È vero eravamo a un passo dal play off, sfuggitici per pochi punti. Va bene così, ci riteniamo molto soddisfatti, solo se consideriamo che sono squadre che hanno speso molto di più di noi, raccogliendo meno».

Una lunga pausa, ora, per poi a giugno mettere nero su bianco.

«Adesso ci rilassiamo, metteremo a fuoco le idee per il prossimo campionato. Pensiamo di costruire un progetto importante, valuteremo insieme al resto del club. Le intenzioni sono quelle di continuare su questa strada, che mi sembra la più idonea a mantenere la categoria nel territorio. Ripeto, ci vuole un po' di tempo, al momento posso rassicurarvi che continueremo s progettare, sperando che sia la volontà di qualche sponsor di sostenerci - ha concluso Albano».

