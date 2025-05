Bisogna ammetterlo. Ad un certo punto non ci abbiamo capito più niente. Ma ora la situazione sembra essere definitiva, ovvero che, in caso di parità di punti al termine del campionato di Eccellenza per Civitavecchia e W3 Maccarese, sarà disputato uno spareggio in campo neutro, molto probabilmente il 18 maggio. Questo quanto stabilito dalle ultime indicazioni giunte dalla Lnd Lazio, contattata nuovamente dai nerazzurri anche dal pomeriggio di ieri. E proprio dal club tirrenico era giunta l’indicazione, la scorsa domenica, che inizialmente non era previsto lo spareggio, ma la discriminante degli scontri diretti, sempre tramite le indicazioni giunte dal comitato regionale. E nelle scorse ore c’è stato un vero e proprio momento di confusione, con la W3 Maccarese che aveva annunciato la presenza dello spareggio, mentre il Civitavecchia parlava di scontri diretti. Ma alla fine sarà prevista la gara secca.

La Lnd aveva fatto riferimento anche all’articolo 51 del Noif. Ed allora, per amor di precisione, ci siamo gettati alla ricerca del documento ufficiale, il quale inizialmente parla di spareggio facendo una considerazione generica, ma poi, nel capoverso successivo, fa una specifica parlando della questione che riguarda Civitavecchia e W3 Maccarese. Rimarchiamo anche il fatto che sui documenti ufficiali della Lnd Lazio non è mai stato scritto nulla, né quest’anno, né in quelli delle scorse stagioni.

«Al solo fine di individuare le squadre – si legge nel documento ufficiale della Figc -che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; e) del sorteggio».

E dando uno sguardo a quanto succede nelle altre regioni, la vedono nella stessa maniera. Come ad esempio la Lnd Calabria, che ha stabilito, senza sé e senza ma, che per i posti playoff non si giocano spareggi, cosa che, invece, avviene per l’assegnazione di passaggi diretti di categoria, come per il primo posto o per decidere una retrocessione. È necessario che il presidente Roberto Avantaggiato, che non ha colpe, essendo diventato numero uno della Lnd Lazio a stagione iniziata, intervenga su questa situazione in vista della prossima stagione e che esca un documento ufficiale che spieghi tutto.

