Una seconda giornata di ritorno con i fiocchi nel girone A di Prima Categoria dove tiene banco la partitissima tra la capolista Atletico Cimina e il Carbognano che insegue a tre punti insieme al Castel Sant’ Elia. Carbognano che avrà dalla sua il fattore campo e con capitan Dabo e compagni che cercano il successo per raggiungere la battistrada al comando. Idea che stuzzica anche il Castel Sant’Elia che occupa il secondo posto insieme al Carbognano e che cercherà di approfittare dello scontro diretto facendo suo il successo nella gara interna contro la Fulgur Tuscania, formazione che all’andata la superò. Tutte le gare della giornata si giocano domenica con orario mattutino alle 11 e insegue i tre punti anche il Canale Monterano, quarto in graduatoria a 5 punti dalla prima che cercherà di espugnare il campo di un Vetralla 1928 che tra le mura amiche è sempre un osso duro per tutte. Diciassettesima giornata quindi che si preannuncia molto interessante e che potrebbe configurare una nuova parte altissima della classifica dove a contendersi il titolo sono le attuali prime quattro della classe: Atletico Cimina 38 punti; Castel Sant’Elia e Carbognano 35; Canale Monterano 33. Il resto del programma sempre domenica alle 11 prevede le sfide tra Bagnaia-Allumiere e Montefiascone-Aurora Viterbo, quattro compagini che al momento non hanno problemi nel contesto di una classifica tranquilla, la Maremmana a Valentano e il Dopolavoro Fc a Roma contro l’Almas cercano i successi con le cenerentole (Valentano a 1 punto e Almas a 2) per rimpinguare le loro classifiche, Maremmana che mette nel mirino il quinto posto della Fulgur Tuscania e a completare il quadro il match tra San Lorenzo Nuovo e Forititudo Nepi che inseguono il riscatto dopo un periodo avaro di risultati, anche se la Fortitudo resta in corsa per la qualificazione agli ottavi di Coppa Lazio di Prima Categoria.

