La squadra della Divisione Regionale 2 della Cestistica Civitavecchia ha archiviato la prima settimana di lavoro con sensazioni positive. Il gruppo ha affrontato un programma di allenamenti intenso, caratterizzato da un carico fisico e tecnico importante, dimostrando fin dal primo giorno grande determinazione e disponibilità al sacrificio. Elemento distintivo di questo avvio è stato il contributo complementare tra l’esperienza dei giocatori più esperti e l’entusiasmo degli under: un mix che, allenamento dopo allenamento, sta favorendo la crescita di un gruppo solido e motivato.

A confermare le buone impressioni è stato il capitano Riccardo Russo, conosciuto per avere anche ruoli dirigenziali in società, che ha commentato così l’inizio di stagione: «In primis ringrazio il coach per il ruolo conferito, spero di onorare al meglio il compito da capitano. Sono molto entusiasta di questo inizio di stagione e sono molto contento di come abbiamo affrontato la prima settimana di preparazione. Ho ritrovato vecchi compagni storici e ragazzi giovani che si stanno mettendo a disposizione per la squadra. Obiettivi? Dare il massimo ogni partita, uscire dal campo sapendo di aver dato tutto con il cuore e le nostre idee di pallacanestro».

Sulla stessa linea anche le parole dei dirigenti Alessandro Marri e Gianmarco La Rocca, che hanno sottolineato l’approccio positivo del gruppo: «Per noi la squadra è partita bene, con molta energia e voglia di fare. Pensiamo che il mix che abbiamo tra senior e under possa portare risultati positivi. C’è ancora tanto da fare e lavorare, ma l’inizio è stato buono e tutti i ragazzi hanno risposto presente».

A chiudere il bilancio della prima settimana ci sono le dichiarazioni del coach Ferdinando Ottaviani, che ha voluto elogiare l’impegno dei suoi giocatori:

«Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato da tutta la squadra. In questi primi giorni ho visto applicazione, intensità e grande disponibilità al lavoro, elementi fondamentali per costruire la nostra identità. Gli obiettivi? Esattamente come ha detto il capitano: entrare in campo ogni volta con il cuore, dare tutto e mettere in pratica le nostre idee di pallacanestro. Solo così potremo crescere e affrontare al meglio ogni sfida». La stagione è soltanto agli inizi, ma le basi poste in questa prima settimana rappresentano un punto di partenza solido e promettente.

