Tanta attesa per la prima di campionato in serie C per la RIM Cerveteri, sabato prossimo all’esordio sul parquet della Cestistica Civitavecchia .

Le due formazioni non si sono mai affrontate, sarà una prima volta piena di emozioni per il team verdazzurro.

«Siamo carichi - afferma il capitano Parroccini - non vediamo l’ora di partire, abbiamo concluso il campionato ad aprile, a me personalmente manca il campo da gioco. Partiamo per salvarci, gli acquisti che abbiamo fatto sono un mix di giovani e anziani, con l'esperienza che ci occorre per affrontare una stagione stimolante e impegnativa. Siamo un gruppo solido, che fa leva sull'entusiasmo; non ci spaventa nulla. Gli stimoli sono tanti, ma dobbiamo metterne altrettanti per vincere. Mi auguro che l'inizio di campionato sia positivo. Andiamo ad affrontare una società storica, dal forte blasone. Ci vorrà una prestazione convincente per fare risultato. Ce la metteremo tutta per iniziare in C con un bel risultato».

