Sport

Paolo Cerroni approda in serie D

CALCIO. Il forte difensore centrale, ex capitano degli Allievi Elite del Civitavecchia Calcio 1920, è un nuovo giocatore dell’Ostiamare di mister Scudieri. Fratello di Samuele, centravanti del ‘98 che gioca in Eccellenza con i nerazzurri di Paolo Caputo, ha militato per due anni nelle fila del Frosinone arrivando fino alla Primavera. Il club del presidente Lardone tramite il direttore sportivo Quadraccia fin da subito ha messo gli occhi sul giovane diciannovenne dotato di una grande tecnica individuale