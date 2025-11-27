Il mondo dello sport e della sanità sono in lutto. Nella giornata di oggi è scomparso all’età di 77 anni Ulrico Piaggio, personaggio molto stimato in città per le sue attività di medico con lo studio legale e per le visite medico-sportive in via Annovazzi a Torre Europa. 35 anni di servizio al pronto soccorso, di cui gli ultimi 10 da primario. Medico d'emergenza, medico dello sport e medico legale le sue attività. Per alcuni anni medico fiduciario della Polizia di Stato. Medico di vari sport e personale, in particolare dei fratelli Silvio e Gianluca Branco.

Piaggio è stato un volto conosciuto della pallanuoto, dove ha fatto parte dello storico gruppo della Snc negli anni 70, con cui arrivò anche lo storico secondo posto in serie A e la qualificazione alle semifinali di Coppa delle Coppe a Sebenico. Colonna della waterpolo, difensore, sempre dedicato alla marcatura di Gianni De Magistris. Ha giocato anche con Fiamme Oro e Pescara.

Da tempo Piaggio non era in buone condizioni. I funerali si terranno sabato alle 10.30 alla Cattedrale. Alla famiglia Piaggio le condoglianze da parte della nostra redazione.