Non ci sono ancora novità, ufficialmente, su quello che sarà il futuro prossimo del PalaGalli. Da Palazzo del Pincio non si sono news sostanziali su quel che riguarda i lavori in corso di svolgimento nella vasca dello Stadio del Nuoto.

Ma, stando alle indiscrezioni che circolano, sarebbero numerosi gli incontri, che stanno coinvolgendo anche personalità dell’amministrazione comunale, per trovare una quadra sulle numerose difficoltà che attanagliano l’impianto di viale Lazio.

Da parte della Nc Civitavecchia, invece, ci sarebbe particolare tranquillità e si punta a riaprire al pubblico il PalaGalli, a meno di nuovi clamorosi scenari, per la fine del mese, con i lavori di manutenzione che starebbero procedendo a passo spedito.

