Vanno avanti, si spera rapidamente, i lavori di manutenzione al PalaGalli, con gli interventi che sono ormai partiti da qualche settimana dopo il finanziamento dal Pnrr ottenuto da Città Metropolitana. Sicuramente l’aspetto saliente di questo periodo, che si può notare anche solamente transitando per viale Lazio, è che le vetrate che erano presenti nella struttura sono state tolte e verranno presto sostituite, per via degli alti costi di gestione a livello energetico.

A questo va aggiunta l’eliminazione dei montanti in legno, per via della loro usura. Si procederà quindi al cambiamento delle due unità di trattamento aria, che saranno performanti e di ultima generazione, e all’installazione di porzioni di parete opaca, sempre con l’obiettivo di creare isolamento e quindi risparmio energetico. Gli ultimi interventi consisteranno in piccoli di risanamento strutturale conservativo, con la rimozione di pilastri e del risanamento del cordone strutturale perimetrale alla piscina.

Sono tutti aspetti che erano stati chiariti dall’ingegnera Manuela Saia dell’ufficio supporto Rup nel corso della conferenza stampa di presentazione dei lavori dello scorso marzo. La sensazione, ma si tratta solo di un parere, è che l’amministrazione comunale stia prendendo più tempo possibile per presentare un bando nelle migliori condizioni possibili, magari conoscendo l’andamento degli interventi in corso.

Da una parte il Comune sembra fortemente intenzionato a diramare la gara, dall’altra diverse società locali sperano di no. In tutto questo la Federazione Italiana Nuoto, che gestisce molti impianti nel Lazio, non sembra voglia collaborare alla gestione, anche per via del clima non proprio sereno tra le varie società cittadine.

