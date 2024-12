L’ultimo incontro della attività rugbistica dell’anno 2024 si conclude con una bella vittoria casalinga per la formazione Under 16 CRC/URL a discapito della Pol. SS. Lazio Rugby con il risultato di 24 a 19.

Così ci racconta la prova vittoriosa coach Neagos: «Dopo un altalenante inizio primo tempo i ragazzi sono riusciti a portarsi subito in vantaggio. Siamo stati bravi a concentrare il gioco nella metà campo avversaria per gran parte della prima metà del incontro, sicuramente sfruttando qualche occasione in più avremmo potuto ottenere un vantaggio maggiore. Nella ripresa qualche errore è una notevole voglia di fare bene ha permesso ai compagni del Lazio Rugby di accorciare le distanze, ma fortunatamente il lavoro difensivo dell’ultimo periodo ha permesso ai ragazzi di mantenere il vantaggio, e rispondere in maniera positiva agli imprevisti della partita. Approfitteremo di questa pausa natalizia per continuare a lavorare per sviluppare un gioco ancora più evoluto, che ci permetterà di sfruttare al meglio molte più occasioni durante le partite. Sfrutteremo al meglio il clima positivo che ci lascia la vittoria, per lavorare meglio nei giorni tra Natale e capodanno, e consolidare ancora di più sia la tecnica, che i movimenti collettivi, e sviluppare i giocatori in maniera da farci trovare preparati e vogliosi di fare bene per gli incontri del 2025».

