Il pilota vetrallese Francesco Puocci ha concluso nello scorso fine settimana la tappa del campionato europeo in Grecia nel migliore dei modi. Podio per l’Hallas Rally Raid: primo posto nella M5 di categoria e primo posto per la M5 assoluta. Tanti i km percorsi su un territorio che si è distinto per sassi e terreno scivoloso. A rendere tutto più difficoltoso nella tappa Marathon a Karpenisi anche le avverse condizioni climatiche, con pioggia e freddo. Ancora complimenti per avere fatto sventolare anche in questa occasione il nostro tricolore su un podio europeo.

