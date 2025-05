Se in Promozione mancano ancora due giornate alla fine dell'annata 2024-2025, in Eccellenza si è chiuso definitivamente il discorso campionato. A trionfare, la corazzata Valmontone, prossima alla Serie D. Civitavecchia e W3 andranno, invece, allo spareggio per i play-off con Aurelia Antica Aurelio, Sorianese, Ottavia e Luiss tutte ai playout. Scendono Academy Ladispoli e Fiumicino. Quest'ultimi, dopo aver condotto due gironi tra andata e ritorno all'ultimo posto in classifica, nell'impegno conclusivo battono 2-1 i colleghi appena citati e anch'essi retrocessi. I rossoblù di mister Lodi, dunque, salutano la categoria ottenendo tre punti importanti a livello d'orgoglio.

Una maglia, uno stemma ed una città onorata fino in fondo. E questo è quel che realmente conta. Nella gara del Pietro Desideri, valida per il 34esimo turno, gli aeroportuali battono in rimonta gli ospiti. Apre le marcature il Ladispoli che all'11' si porta in vantaggio con Cupperi. Al 39' ci pensa una splendida punizione di Trinchi a rimettere in parità il punteggio, in attesa della definitiva vittoria messa segno da Saraz al 61' della ripresa di gioco.

