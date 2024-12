Dopo uno dei campionati migliori disputati, con l'accesso ai playoff, la Dinamo Ladispoli si proietta al futuro, pensando a cosa fare per la prossima stagione. Di questi tempi, tra l'altro, non è una passeggiata poter sostenere spese in campionati di serie D, dove sono alti i costi burocratici, meno quelle relative ai rimborsi degli atleti. Nel mentre, dopo la sconfitta nella semifinale playout di mercoledì scorso, la dirigenza si è mossa per ricominciare a programmare la prossima stagione.

«Oltre all’ottimo campionato che abbiamo disputato, quel che ci inorgoglisce di più è il fatto di avere avuto un pubblico fantastico, composto da bambini, famiglie e anziani - dichiara il presidente Luigi Fois -, che a mio avviso un dato eloquente, dal quale ripartire per disegnare il futuro. Se si riesce ad avvicinare il bambino al palazzetto e lo si fa innamorare di questo sport, diventa più facile creare un buon serbatoio per la prima squadra. È dai bambini che si deve ricominciare, e noi sotto questo punto di vista, con delle diverse iniziative che mettiamo in campo, stiamo avendo dei riscontri positivi. Abbiamo realizzato sciarpe, bandiere e gadget, proprio perché le famiglie si riconoscano nella Dinamo. Non conta vincere, conta il modo con cui si vince. E noi - conclude Fois - abbiamo compiuto un bel passo in avanti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA