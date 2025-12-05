LADISPOLI – Un sogno che si realizza per Andrea Pellegrini. L’ex atleta olimpico di scherma nelle Paralimpiadi è stato infatti scelto come tedoforo per portare la fiamma olimpica nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

"Questa scelta rappresenta per me un motivo di profonda emozione e immenso orgoglio – scrive Pellegrini - come atleta, come cittadino della mia città e come rappresentante dei colori italiani, che rimangono per me il più grande vanto possibile. Portare la fiamma olimpica significa custodire e trasmettere un simbolo universale di pace, speranza e fratellanza. È un gesto che va oltre la mia storia personale e che desidero condividere con tutti coloro che hanno creduto in me, mi hanno sostenuto e hanno accompagnato il mio percorso sportivo e umano. Ringrazio di cuore le istituzioni, gli organizzatori e la comunità che hanno reso possibile questo momento, e rivolgo un pensiero speciale a chi, con passione e dedizione, continua a valorizzare lo sport come strumento di inclusione, crescita e rispetto”.

I TRIONFI DI ANDREA PELLEGRINI

9 nove medaglie conquistate con l’Italia tra le paralimpiadi di Atlanta, Sydney, Atene e Pechino. In Grecia soprattutto ha vinto l’oro nella sciabola individuale. Nel suo ricco palmares però ci sono anche tre Campionati mondiali e tre Campionati europei. Non possono essere dimenticati pure i suoi trionfi nel basket in carrozzina: tre ori agli Europei con l’Italia a Sassari, Parigi e Adana, in Turchia.