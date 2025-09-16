Il calcio a 5 femminile sbarca anche a Santa Severa. La società neroverde presenterà non solo la squadra maschile, che prenderà parte al campionato di serie C2, ma anche un team tutto femminile, che si è iscritto alla serie C, la massima categoria regionale. Questo anche per via di un accordo di fusione tra i santamarinellesi e il Coppa d’Oro, rinomato club del territorio, che ha vissuto anche periodi importanti.

«Un progetto di inclusione – affermano dal Santa Severa Futsal – ma anche di valorizzazione dei talenti locali: le ragazze, guidata da Luigia Donnini, che ha fatto parte in passato proprio del Coppa d’Oro, contribuiranno a fare di questo sport un arte».

Capitano della squadra un nome che non ha bisogno di presentazioni, ovvero quello dell’immortale Arlena La Rosa, talento smisurato di tecnica, che negli scorsi anni ha avuto un ruolo da protagonista nella scalata dell’Atletico Civitavecchia, che conquistò l’accesso alla serie C e il cui percorso fu interrotto dalla pandemia. Nelle prossime settimane la società presenterà anche il resto del gruppo.

La Lnd Lazio ha diramato girone e calendario del nuovo campionato. L’esordio ci sarà presto: il 20 settembre al Pala De Angelis contro il Pontinia. Prima trasferta il venerdì successivo a Roma contro l’Oxygene. La regular season finirà il 28 marzo sul caldissimo campo dell’Atletico San Lorenzo. Nel girone ci saranno anche Cisterna Lady, Fb5, Latina, Maranola, Olimpus Tiburtina, Progetto Futsal, Terracina e Time Sport Roma.

