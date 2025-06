Ora c’è l’ufficialità. Daniele Fracassa sarà l’allenatore del Santa Marinella anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato direttamente il club rossoblu, che vuole ripartire da uno dei protagonisti della scorsa annata in Promozione. «Viste le incertezze, sulla guida tecnica avanzata da radio mercato - affermano dal Santa Marinella - il sodalizio rossoblu, ha voluto rendere ufficiale la posizione di Daniele Fracassa. A spiegare la situazione è il Direttore Generale Bruno Luci: «Formalizziamo la conferma di Daniele Fracassa come responsabile tecnico della prima squadra. E’ giusto una formalità in quanto, già all’inizio del nostro programma di crescita, con la proprietà era stato stabilito un progetto triennale con il nostro allenatore. Come detto la sua posizione non è mai stata in discussione, ma viste le voci che circolavano sull’incertezza della sua posizione all’interno del nostro programma, abbiamo ritenuto giusto rendere noto a tutti l’accordo preso da ambo le parti». Soddisfazione da parte del tecnico della compagine santamarinellese. «Sono onorato e orgoglioso di continuare il progetto triennale - dichiara Daniele Fracassa - che abbiamo appena iniziato insieme alla società. Ringrazio nuovamente tutti i tifosi del Santa Marinella che quest’anno ci hanno sostenuto, anche se le cose nella seconda fase di campionato, sono andate meno bene di quello che ci aspettavamo. Li esorto comunque a seguire la squadra, perché una società cosi gloriosa in una cittadina che ha voglia di fare bene , pertanto va aiutata e sostenuta. Con molta soddisfazione ci vedremo la prossima stagione che tra qui a qualche mese ricomincerà».

