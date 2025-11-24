Troppo forte il Vicenza Hockey Mc Control.

Questo il rapido riassunto dell'ottava giornata di serie A di hockey in line, nel quale gli Snipers TECNOALT sono stati travolti per 17-1 dalla fortissima formazione berica, team costruito per vincere tutto non solo in Italia, ma anche in Europa.

I civitavecchiesi sono arrivati al match con numerose assenze, fra infortuni e altri motivi, ma la formazione ospite si è confermata comunque di tutt'altra pasta fin dai primi minuti.

Match mai in discussione e terminato con il larghissimo scarto in favore di Vicenza. Per i TECNOALT la rete della bandiera porta la firma di De Fazi.

«Complimenti al Vicenza che è davvero fuori categoria - afferma il presidente Riccardo Valentini - noi non stiamo attraversando un buon momento complici alcune assenze di troppo ma contiamo di allenarci duramente per arrivare pronti al finale di stagione, dove ci giocheremo le nostre gare importanti per la salvezza. Di certo non sono queste le gare in cui dobbiamo fare punti».

In porta, esordio nella massima serie nel secondo tempo per il giovane Stefano Travaglione, appena 15enne.

I convocati: Eugenia Pompanin, Stefano Travaglione, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Ruggero Meconi, Elia Tranquilli, Francesco Taglioni, Alessandro De Fazi, Michelangelo Tranquilli. Allenatrice: Martina Gavazzi.

