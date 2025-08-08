Asia Bernardini non si è qualificata alla finale dei 3000 siepi agli Europei di Tampere, in Finlandia. Si sapeva che raggiungere l’atto conclusivo della manifestazione era qualcosa di complicatissimo, visto che analizzando i tempi avrebbe dovuto migliorare il suo personale di sette secondi, ma un imprevisto non le ha consentito di tenere il passo delle migliori.

La ragazza della Tirreno Atletica prova a partire con le marce alte e si inserisce subito nel gruppetto di testa, forse per evitare l’affollamento nella pancia del plotone, dove infatti avvengono due cadute. Ma all’arrivo nella seconda pozza, Bernardini perde l’equilibrio e, di conseguenza, il passo gara, e, dopo aver superato la divisione del campo gara, ci mette qualche secondo prima di tornare a correre alla sua velocità.

Questo intralcio le fa perdere contatto dalle migliori e non le consente nemmeno di provare a migliorare il suo personale, come dimostra il tempo di 11:05’44, che la relega al 31esimo posto della classifica generale. Successivamente i giudici di gara hanno squalificato Bernardini, proprio per aver superato i birilli che dividono il percorso della pista.

Comunque un’esperienza speciale quella vissuta da Bernardini e dalla Tirreno Atletica, che ha portato uno dei suoi assi a prendere parte ad uno dei campionati più importanti a livello giovanile, con la speranza che ciò si possa ripetere nel prossimo futuro.

Curiosità: Bernardini è la prima civitavecchiese ad essere protagonista in una telecronaca fatta dall’intelligenza artificiale (seppur solo in tedesco e in olandese).

